Volley, B2: la Contrader Volare batte l'APD Todo Sport e risale in classifica La squadra di coach Nanni si è imposta con un netto 3-0 conquistando l'intera posta in palio.

Il punto conquistato nel turno precedente contro la corazzata Polisportiva Due Principati di Baronissi ha dato la carica alla Contrader Volare. Era la scossa che serviva in questo avvio di campionato e che ha permesso alle ragazze di coach Nanni di dare continuità a quella prestazione anche tra le mura amiche.

Alla Palestra dell’Istituto Alberti è arrivato un prezioso successo contro l’APD Todo Sport. Le calabresi hanno dato del filo da torcere soprattutto nel primo set. Un parziale equilibrato e deciso solo ai vantaggi quando sul 27-27 la compagine sannita ha trovato lo sprint giusto per volare sull’1-0.

Dopo aver fatto lo sforzo per giocarsi il primo set, la squadra di Vibo Valentia non è più riuscita a tenere i ritmi delle rivali che hanno conquistato con discreta facilità il secondo per 25-15. Stesso canovaccio anche nel terzo e ultimo parziale. Contrader Volare superiore in tutti i fondamentali e vittoriosa per 25-17.

Tre punti utili per continuare a risalire la classifica che vede la squadra di coach Nanni occupare la quinta piazza in classifica insieme alla Pallavolo Pozzuoli a quota 21 in un torneo dominato dalla Polisportiva Due Principati di Baronissi che guida con tre lunghezze di vantaggio sull’Accademia Volley. Nel prossimo turno la Contrader Volare farà visita alla Smilers Nola che attualmente occupa il penultimo posto in classifica.