L'Accademia Volley non sbaglia, batte Pozzuoli e si avvicina alla P2P Baronissi La vittoria interna per 3-1 è un momento importante nella stagione delle giallorosse.

Il rientro in campo dopo oltre due mesi non è stato felice per la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Nel derby campano contro la Luvo Barattoli Arzano è arrivato il sesto ko in dieci match disputati. La squadra di coach Francesco Eliseo ha approcciato male la sfida concedendo subito un break alle rivali che hanno vinto 25-18 in 23 minuti la prima partita. Nel secondo ottima la reazione delle telesine che dopo l’equilibrio iniziale sono riuscite a prendere un po’ di margine ma si sono fatte riagguantare sul 21-21 subendo un parziale di 5-0. Lo sforzo però costa carissimo alla compagine di casa che trova un solo punto mentre la Forex Olimpia San Salvatore Telesino porta a casa il secondo set per 25-22. E’ stata però solo una grande illusione. Nel terzo e nel quarto parziale non c’è praticamente stata partita. La Luvo Barattoli Arzano ha dominato chiudendo 25-15 e 25-10 e portando a casa un match importante per le proprie ambizioni di classifica. La Forex Olimpia San Salvatore continua a perdere terreno dalle zone alte della classifica e ora deve guardare con attenzione alle sue spalle. Attualmente la squadra è ottava a pari merito con la Duo Rent Terrasini a quota 16 che sarebbe l’ultima compagine a retrocedere in B2. Le telesine però hanno due partite in meno rispetto alle rivali, match che se vinti permetterebbero di affrontare il torneo con maggiore tranquillità. Dopo tutti i contrattempi e i rinvii la squadra del presidente Campanile, penalizzata da questa situazione, deve solo pensare a salvare la categoria conquistata lo scorso anno con una storica promozione. Intanto nel prossimo turno c’è un durissimo avversario da ospitare come la Giova Fiamma Torrese terza in classifica.

Tabellino

Accademia Volley: Russo V. 20, Lacerra R. ne, Guerriero 6, De Santis ne, Pericolo 10, Ricciardi ne, De Cristofaro (K) 5, Cona (L1), Tenza M. 8, Nolè, Iannelli (L2) ne, Bosco, Pierro 1. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Pallavolo Pozzuoli: Coppola (K) 11, Basile 1, Musella (L), Ricciardi ne, Stanzione 13, Giaquinto ne, Panacea 6, Di Spiezio 1, Del Giudice 12, Gianfico 14. All. N. Borghesio.

Parziali: 25-18, 25-17, 22-25, 25-19.