Benevento 5, la vittoria casalinga fa sorridere Cundari Match vinto in rimonta e la certezza che Bobadilla darà al tecnico una rotazione in più.

E’ stata una vittoria importante quella che il Benevento 5 ha ottenuto contro il Nordovest. Il 3-1 del Palatedeschi, dopo lo svantaggio iniziale, assume un sapore ancora più dolce per le difficoltà superate. Cundari lo sa bene perché era il primo ad aspettarsi una gara da non sottovalutare.

“Sapevamo che sarebbe stato complicato –sottolinea il tecnico- loro hanno una classifica bugiarda e nel turno precedente avevano messo in difficoltà Genzano. Dopo l’1-0 non ci siamo innervositi e disuniti, abbiamo continuato a giocare, avuto pazienza e portato a casa i punti”. Buono l’esordio dell’ultimo acquisto Bobadilla che darà la possibilità al tecnico di avere una rotazione e armi in più nel finale di stagione. “Avevamo bisogno di un giocatore che ci dava profondità, il 2-1 l’ha creato Bobadilla, ha tenuto alle spalle il difensore e favorito il compagno nonostante sia ancora lontano dalla migliore condizione”.

Cundari ha avuto risposte importanti anche da Calavitta usato in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Di Luccio. “E un giocatore che dà garanzie, è cresciuto molto nelle ultime settimane, è entrato e ha fatto la sua gara ad alti livelli. In fase difensiva è stato una garanzia con Botta. Sapevamo di dover soffrire -conclude- siamo una squadra che ha vinto sempre soffrendo, per noi non è una novità».

Nel prossimo turno i sanniti saranno attesi dalla sfida esterna contro la Roma, un'altra affascinante e stimolante battaglia.