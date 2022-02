Volley, serie C: la DP Noleggi SG Volley continua a lottare per la vetta Le sannite sono seconde in classifica, Gentili: "Siamo un bel gruppo sia dentro che fuori dal campo"

Prosegue la scia positiva per le atlete della DP Noleggi SG Volley che vincono contro il fanalino di coda Ischia e mantengono salda la seconda posizione in classifica ad un solo punto dalla capolista Vesuvio Oplonti, che sarà di scena al Palasport di San Giorgio del Sannio nella prossima partita casalinga del 5 marzo. Una vittoria che non ammette repliche e che ha dato la possibilità a mister Francesco Franzese di risparmiare qualche atleta non al meglio della condizione oltre che dare spazio all’intera rosa a disposizione. Notevole la crescita di un gruppo che sta dimostrando tutto il suo valore crescendo partita dopo partita e che, a questo punto del campionato, non rappresenta più una sorpresa.

«Dovevamo conquistare tre punti e così è stato – ha dichiarato alla fine del match Ado Gentili, centrale della DP Noleggi SG Volley-. Siamo entrate in campo con convinzione di dover vincere per rafforzare la nostra posizione in classifica. Stiamo lavorando tanto e bene e finalmente stiamo raccogliendo i frutti del nostro impegno. I risultati dell’ultimo periodo sono la chiara dimostrazione di ciò siamo ora. Grande merito va allo staff tecnico e alla Società, che non ci fa mancare nulla. In palestra si lavora tanto ma si trova sempre il modo e il tempo per una risata. Sono veramente soddisfatta di come sta evolvendo questa stagione. Far parte di questo progetto, di questa Società mi rende fiera. I nostri dirigenti, allenatori e staff riescono a mettere il cuore in tutto ciò che fanno, incoraggiandoci in ogni circostanza e credendo sempre in noi. Inoltre è fondamentale la complicità che si è creata all’interno della nostra squadra. Siamo un bel gruppo sia dentro che fuori dal campo. Ora testa al prossimo match contro il Molinari, dove imperativo sarà vietato sbagliare».

Prossimo appuntamento quindi per la DP Noleggi SG Volley, sabato prossimo, 26 febbraio, al Pala Argine di Ponticelli contro la locale formazione del Molinari Volley.