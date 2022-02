Accademia Olimpica Furno: continuano le soddisfazioni per le giovani sannite Il lavoro della società beneventana sta portando ottimi risultati.

Ottimi risultati per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno sono arrivati dal Gran Premio Giovanissimi “Kinder Joy of Moving” Under 14 a squadre svoltosi lo scorso fine settimana a Bolzano.

Le due squadre femminili della società sannita si sono distinte con buone prestazioni confrontandosi con tutti gli altri club del panorama giovanile nazionale della spada. Nella categoria Bambine/Giovanissime il team composto da Elena Baldini, Arianna Catalano, Sofia Luongo e Giulia Caporaso ha ottenuto un brillante sesto posto uscendo a testa alta ai quarti di finale nei quali hanno perso per solo due stoccate (36-

34) contro la formazione del Circolo Schermistico Forlivese.

Nella categoria Ragazze/Allieve buone prove per il quartetto sannita composto da Nina de Curtis, Diletta Panarese, Caterina Mucci e Gioia Zampelli che è riuscito a piazzarsi tra le prime dieci formazioni in classifica generale. Due risultati preziosi che confermano l’Accademia Olimpica sempre più ai vertici della scherma giovanile nazionale. Tutto questo è possibile grazie al fattivo lavoro dello staff tecnico capitanato dal Maestro Dino Meglio e dalla campionessa Francesca Boscarelli coadiuvati dai tecnici Martina Corradino, Francesco De Curtis e Giulio

Miele.