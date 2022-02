Benevento 5, l'under 19 domina il Napoli Futsal e avanza in Coppa Italia Giallorossi vittoriosi per 6-1 con tre gol di Brignola che trascinano la squadra al terzo turno.

E’ una stagione fantastica per il Benevento 5. Agli straordinari risultati della prima squadra si aggiungono anche quelli dell’under 19 guidata da Giuliano Mignone. I giallorossini sono primi in campionato e navigano a vele spiegate anche in Coppa Italia. Nel secondo turno ad eliminazione diretta è arrivato il convincente successo contro il Napoli Futsal.

Al Palatedeschi Brignola e compagni sono stati protagonisti di una prestazione da applausi culminata con un vero dominio. Successo netto per 6-1 con la tripletta proprio dello stesso Brignola, la doppietta di Kullani e la marcatura di De Figlio.

Risultato importante che permette alla squadra di proseguire il cammino tricolore e continuare a fare esperienza. Intanto domenica i ragazzi di Mignone sono attesi da un’altra sfida dove sarà vietato sbagliare, quella nella tana del Cus Molise che è attualmente al quarto posto in classifica anche se distanziato dai sanniti di 14 punti ma con una partita in meno.