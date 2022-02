Virtus Academy Soel Benevento, Battipaglia espugna il Pala Parente Dopo il ko contro la capolista la squadra sannita tornerà in campo in casa domenica alle 18:30.

Continua il tour de force per la Virtus Academy Soel Benevento. Nell’appuntamento infrasettimanale al Pala Parente, è andata in scena la sfida contro la Pallacanestro Battipaglia che è meritatamente leader della classifica. Il derby campano è stato vinto dalla compagine ospite per 71-51 con un primo quarto in cui la capolista ha fatto capire quale sarebbe stato il canovaccio della gara con 27 punti realizzati e solo 12 concessi.

Alla squadra di coach Musco non è bastata la voglia di superare le difficoltà per fare partita pari contro una squadra costruita per il salto di categoria. "Eravamo ben consapevoli che sarebbe stata una partita difficile –ha spiegato il tecnico sannita- ora non dobbiamo abbassare l'attenzione e concentrarci sui prossimi incontri che saranno determinanti per il nostro piazzamento. Puntiamo ad arrivare alla seconda fase del campionato con una buona posizione di classifica per sfruttare al meglio le nostre possibilità".

La Soel Benevento, che dopo il doppio stop per Covid è stata costretta a dover recuperare in poche settimane tante partite, è riuscita a risalire fino al quarto posto in classifica dove Battipaglia precede Salerno e Scafati. Domenica Piedel e compagne torneranno a giocare tra le mura amiche del Pala Parente contro il fanalino di coda alle 18:30. Ma non finisce qua, perché dopo appena tre giorni sul parquet della struttura del Rione Ferrovia andrà in scena il big match con Salerno, partita in cui la squadra di coach Musco dovrà provare ad alzare ancora l’asticella per continuare la sua scalata in classifica.

Soel Benevento - Pallacanestro Battipaglia 51-71 (12-27 / 13-10 / 10-20 / 16-14)

Soel Benevento: Piedel 9, Iarrusso, Romano, Gatti 1, Secka 13, Ucci 2, Zambottoli, Armenti 8, D'Avanzo 12, Dobrigna 6. Coach: Giulio Musco.