Volley, B2: Accademia impegnata al Pala Vesuvio di Ponticelli Le giallorosse fanno visita ala Molinari Napoli, obiettivo continuare a difendere il secondo posto.

Prima trasferta dell'anno per l'Accademia. Domani pomeriggio infatti la formazione giallorossa sarà impegnata al Palavesuvio di Ponticelli (NA) contro il Molinari Napoli, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato nazionale di serie B2.

Dopo la vittoria di sette giorni fa contro Pozzuoli, a distanza di due mesi esatti dall'ultima gara disputata, l'Accademia vuole dare continuità al suo cammino in campionato anche in trasferta dove finora, tra l'altro, è rimasta sempre imbattuta. La buona prestazione al ritorno in campo dopo il lungo periodo di stop è sicuramente un bel segnale in vista di questa seconda parte di stagione dove ogni gara diventa sempre più importante ai fini dell'obiettivo finale. Non va quindi sottovalutato l'avversario di domani: il Molinari Napoli, seppur in terzultima posizione, ha dimostrato tra le mura amiche di poter sfoderare ottime gare, come quella di qualche settimana fa contro la capolista Baronissi e anche all'andata con la Fidelis Torretta, altra formazione di alta classifica. Inoltre le napoletane hanno manifestato di aver ripreso subito con il piede giusto dopo la sosta superando sempre in casa la Battapagliese. Per l'Accademia quindi una gara che la vede si coi favori del pronostico ma da affrontare con la massima concentrazione per portare a casa un risultato positivo.

Si gioca al Palavesuvio di Ponticelli (NA), con obbligo di super green pass, con inizio fissato alle ore 18.00. Intanto è stata fissata anche la data del primo dei due recuperi previsti per l'Accademia: martedì 8 marzo alle ore 18.00 le giallorosse saranno impegnate a Vibo Valentia con la Todo Sport, recupero della sedicesima giornata rinviata lo scorso 12 febbraio.