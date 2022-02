Benevento 5, Cundari: "Dovremo andare in campo con la solita voglia di vincere" Il coach presenta la sfida di sabato pomeriggio nella tana della Roma nel momento decisivo in A2.

Il Benevento 5 è pronto per la trasferta in casa della Roma. Appuntamento importante come ha spiegato alla viglia coach Cundari attraverso i canali societari.

“Conosco bene la Roma, in questo girone ci sono tante squadre attrezzate e pericolose che hanno i propri obiettivi da raggiungere. Ci stiamo preparando bene, proveremo a recuperare qualche acciaccato mentre dovremo rinunciare a Di Luccio che è squalificato. Noi dovremo andare in campo con la solita voglia di vincere”. Il campionato è entrato nel suo momento più caldo. “Ci saranno partite ancora più combattute, prima della gara col Nordovest abbiamo fatto un bilancio e visto che mancavano otto partite, ora ne restano sette e le prossime tre, non solo per noi, ma anche per le avversarie, saranno decisive prima del rush finale con tanti scontri diretti”. Cundari è soddisfatto anche di quello che stanno facendo le giovanili. “L’under 19 è andata avanti in Coppa Italia e si giocherà la possibilità di fare le finali Nazionali, siamo contenti per la crescita delle giovanili che stanno facendo un percorso in salita perché con i ragazzi non è mai facile, ma siamo soddisfatti di quello che stiamo ottenendo”.