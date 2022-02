Benevento 5, contro la Roma serve un'altra grande prestazione Giallorossi impegnati contro i capitolini senza Di Luccio, fermato dal Giudice Sportivo.

In casa Benevento 5 è una giornata molto importante. Questo pomeriggio alle 18:30 è in programma la trasferta al Palasport di Orte per sfidare la Roma. Match affascinante ma al tempo stesso complicato. La classifica regala il favore del pronostico alla matricola sannita, ma la storia dei giallorossi capitolini non può essere ignorata ed è per questo che bisognerà scendere in campo con tanto rispetto ma senza timori riverenziali.

Coach Cundari sa bene come impostare la partita anche se dovrà rinunciare ad una pedina importante come Antonio Di Luccio. Il dinamico e duttile giocatore campano è stato espulso nel match casalingo contro il Nordovest e guarderà i compagni dalla tribuna. Le rotazioni continuano ad essere un problema per il tecnico giallorosso. Rientrerà però dopo un turno di stop imposto dal Giudice Sportivo Gennaro Galletto, pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Cundari.

Il Benevento 5 dall’alto del suo meritatissimo secondo posto in classifica va a Roma per vincere. Del resto in questo momento tre punti potrebbero essere pesantissimi. In questa seconda parte di stagione i giallorossi puntano a difendere il secondo posto dall’assalto della Fortitudo Pomezia, che osserverà un turno di riposo, e dall’Ecocity Genzano che è pronto ad approfittare di un passo falso avendo un match casalingo piuttosto agevole contro l’Academy Pescara.