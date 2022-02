Soel Benevento, impegno casalingo contro Catanzaro Domani al Pala Parente (ore 18.30) la sfida con le calabresi.

Nuovo match casalingo per la Soel Benevento. Domani le sannite ospiteranno al Pala Parente il Centro Basket Catanzaro nella quinta giornata del girone di ritorno. Reduci dalla sconfitta interna contro la capolista Battipagliese, D'Avanzo e compagne hanno chiaro l'obiettivo di riprendere la marcia contro l'ultima in classifica. Le calabresi, prossime avversarie, hanno vinto solo due volte in questa stagione e sono attualmente all'interno di una striscia negativa caratterizzata da ben 8 ko consecutivi.

La gara di andata, recuperata lo scorso 9 febbraio, ha visto le beneventane imporsi a domicilio nella cornice del Pala Corvo con il punteggio di 46-82. La speranza nel gruppo sannita è quella di replicare la prestazione di inizio mese per approcciare al meglio i due probanti appuntamenti con Salerno che potrebbero incidere notevolmente sul piazzamento finale.

La Soel Benevento, al momento quarta, è infatti motivata a consolidare la sua posizione per sfruttare maggiormente il fattore campo nella fase ad orologio e contestualmente andare all'inseguimento di Scafati, che la precede di quattro lunghezze. La sfida con Catanzaro avrà inizio alle 18.30. Come di consueto ingresso libero al Pala Parente, obbligatori Suber Green Pass e mascherina Ffp2.