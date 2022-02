Benevento 5, la beffa arriva sul finale. La Roma strappa un punto ai sanniti Più volte avanti la squadra di Cundari spreca il doppio vantaggio lasciando due punti per strada.

Il Benevento 5 torna da Orte con un po’ di amaro in bocca. Senza Matheus e Di Luccio, la squadra di Cundari non riesce a fare bottino pieno facendosi agguantare sul 5-5 quasi allo scadere. Il match si era messo bene per i giallorossi. La Roma, che ha provato fin dalle prime battute ad essere aggressiva, ha subito concesso qualcosa con Stigliano bravo a sorprendere col suo mancino telecomandato Rodriguez fuori dai pali e realizzare l’1-0. Il match si è messo apparentemente in discesa quando Volonnino, con una perfetta ripartenza, ha messo a segno il 2-0 con estrema facilità.

I padroni di casa si sono rifatti sotto con Arcos che ha accorciato le distanze, ma il solito Volonnino ha regalato la terza rete di giornata ai suoi: 3-1. Ancora una volta il doppio vantaggio non ha demoralizzato la squadra di casa che con Roxo ha beffato De Filippo con un colpo di testa direttamente sul rilancio del portiere. Gol che il Benevento 5 non è solito concedere e che attiva il primo campanello d’allarme della serata. Nella ripresa partono bene i sanniti che trovano il 4-1 col la tripletta di Emanuele Volonnino che sfrutta alla grande l’assist di Stigliano. La squadra sembra essere in controllo ma il secondo campanello d’allarme suona quando Coletta ha il tempo per esibirsi in una magnifica rovesciata sugli sviluppi di un corner che vale il 3-4. Un gol che dovrebbe dare morale ai capitolini, però ci pensa Bobadilla a riportare a due le reti di vantaggio della squadra di Cundari.

Il terzo campanello d’allarme suona poco dopo ed è il momento che decide la partita. Botta si fa ammonire per la seconda volta e Colletta, in serata di grazia, trova subito il gol del meno uno (4-5) direttamente su punizione. Superiorità numeri sfruttata perfettamente dai padroni di casa che poi, complice un Benevebto 5 senza il suo totem difensivo, a 53 secondi dalla fine trovano anche il beffardo 5-5 con un gran tiro di Santos. Cundari prova a giocarsi l’uomo in più nel finale e Volonnino ha sul piede il match point ma Rodriguez salva la Roma e fissa il punteggio sul 5-5. Due punti persi per il Benevento 5 che avrebbe dovuto gestire meglio alcune situazioni, ma non c’è tempo per i rimpianti. La testa deve essere subito sul prossimo match casalingo contro la Rombesi Ortona, squadra che non va assolutamente sottovalutata.