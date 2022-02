Pallamano, A2: il Benevento sfata il tabù trasferta A Mascalucia arriva il primo sigillo lontano dalle mura amiche.

Prima vittoria in trasferta per la Pallamano Benevento che batte il fanalino di coda Aetna Mascalucia e consolida la quarta posizione alle spalle del Ragusa. Inizio contratto per gli uomini di Rui Carvalho, che nel primo tempo fanno fatica a prendere il sopravvento sui padroni di casa, avanti nel punteggio fino al ventesimo minuto. A quel punto Errico firma il sorpasso mettendo in rete l'8-7 dando il via alla fuga. Da lì in avanti i sanniti tengono saldamente in mano la partita allargando il divario col passare dei minuti grazie a un buon break nel finale di primo tempo (chiuso sul 12-15) e al confortante approccio al rientro dall'intervallo. Al decimo minuto della ripresa la Pallamano Benevento si porta infatti già sul +7, rendendosi di fatto irraggiungibile per gli avversari. La parte conclusiva del match vede Chiumiento e compagni gestire la situazione con sicurezza fino al 23-31 che sancisce il settimo successo in campionato per i giallorossi, ora a quota 16 punti. Buone indicazioni per Carvalho che ha dato spazio ai diversi under a sua disposizione consentendo loro di aumentare il minutaggio.



I risultati della terza giornata di ritorno hanno sorriso solo parzialmente al club del presidente Carlo La Peccerella. La capolista Fondi, fino a ieri imbattuta, è infatti caduta sul campo del Ragusa, diretta concorrente in ottica terzo posto e prossima avversaria tra le mura amiche del Pala Ferrara. Contestualmente il Lanzara ha sconfitto l'Enna permettendo proprio alla Pallamano Benevento di staccare la compagine siciliana di due lunghezze.

Benevento-Ragusa è in programma sabato 5 marzo alle ore 18.30 e sarà un vero e proprio scontro diretto per la piazza d'onore.



Aetna Mascalucia - Pallamano Benevento 23-31 (12-15)



Pallamano Benevento: Vasca, Laera 3, Ievolella F.P. 2, Schipani 3, La Peccerella 1, Coviello, Luongo, De Luca Alf., Di Tullio, Errico 5, Ballerini 7, Galliano 4, Marro 1, Chiumiento, Ievolella M., Mercurio 5. All. Rui Carvalho.