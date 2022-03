Benevento 5, l'under 19 si ferma in Coppa Italia ma può pensare al campionato I ragazzi di Mignone sono stati eliminati da Pomezia ma sono ampiamente primi in classifica.

La magnifica stagione del Benevento 5 under 19 ha vissuto domenica la prima amarezza. Nel terzo turno della Coppa Italia di categoria, i giallorossi hanno affrontato la Fortitudo Pomezia. Il match era valido per l’accesso alla “Final Eight”, piccolo sogno del cassetto della società beneventana che dovrà riprovarci nella prossima stagione.

I laziali si sono imposti per 5-4 nonostante una rimonta finale della squadra di casa che ha cullato la speranza di portare la sfida ai supplementari. Così non è stato e sarà la Fortitudo Pomezia a disputare la “Final Eight”. Il cammino del Benevento 5 under 19 resta comunque straordinario.

Oltre ai due turni superati in Coppa Italia, la squadra di coach Giuliano Mignone è saldamente al comando del girone N con sei punti di vantaggio sulla seconda e una gara in meno. Domenica al Palatedeschi arriverà lo sporting Venafro, avversario contro cui bisognerà ritornare a macinare gioco e fare tre punti per confermare un primato ampiamente meritato.