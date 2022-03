Miwa Benevento, contro Salerno arriva il quarto successo consecutivo Alunderis è devastante, bene Ordine e Manisi, Parrillo si gode le sue bocche da fuoco.

La Miwa Energia Cestistica Benevento torna a dare continuità alle proprie vittorie. Nel recupero della dodicesima giornata i sanniti hanno conquistato il quarto successo consecutivo continuando a scalare la classifica. Al Palatedeschi gli uomini di coach Adolfo Parrillo si sono imposti sulla Pallacanestro Salerno sfondando la sempre suggestiva quota 100 (105-71).

Successo netto e mai in discussione grazie al giusto piglio mostrato già dall’avvio. Nel primo quarto Manisi e Alunderis hanno dato la spallata decisiva all’avversario che non è riuscito a rispondere. Da quel momento in poi la Miwa Energia Cestistica Benevento ha sempre gestito con serenità la sfida continuando a fare malissimo dalla distanza. Il lituano Alunderis ha chiuso con 27 punti a referto, bene anche Ordine e Manisi a quota 19, mentre vanno segnalati gli ingressi in doppia cifra di Smorra (17) e Rianna (12).



Dopo aver raggiunto quota 28 in classifica Ordine e compagni sono pronti a tornare ad allenarsi già questo pomeriggio. Domenica è in programma la trasferta di Rende, un altro match in cui sarà vietato sbagliare.



MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO-PALLACANESTRO SALERNO 105-71 (28-15, 17-12, 27-19, 33-25)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 12, Papa, Manisi 19, Naddeo 4, Smorra 17, Ordine 19, Alunderis 27, Laudando 7, Massaro, Damiano. Coach: Parrillo

Pallacanestro Salerno: Beatrice 9, Visnjic 21, Erra 15, Sammartino 11, Melillo 4, Markovic 11. Coach: Monteleone

Arbitri: Leggiero/Santonastaso