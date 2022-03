Benevento 5, l'under 19 batte il Cus Molise e continua a dominare La squadra di Mignone è prima in campionato con nove punti di margine sul secondo posto.

La cocente eliminazione ad un passo delle “Final Eight” di Coppa Italia è stata subito archiviata dal Benevento 5 under 19. I ragazzi di giuliano Mignone sono tornati in campo nel recupero della diciannovesima giornata contro il Cus Molise.

La capolista non ha fatto sconti tornando subito alla vittoria con un roboante 6 a 1 in trasferta. Sugli scudi Gigante, autore di una tripletta, poi vano segnalate le due reti del solito Kullani e il sigillo di Mancini. Vittoria importante perché i giallorossi salgono a quota 49 in classifica e mantengono addirittura nove lunghezze di margine sul duo che occupa il secondo posto composto da Real San Giuseppe e Napoli Futsal. Brignola e compagni torneranno in campo domenica quando al Palatedeschi arriverà lo Sporting Venafro.