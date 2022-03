Soel Benevento ko, Salerno espugna il Pala Parente La compagine ospite fa la differenza nell'ultimo periodo portando a casa la vittoria.

Ultimo quarto fatale alla Soel Benevento che viene sconfitta in casa al Pala Parente dal Basket Salerno, secondo in classifica. Le sannite giocano una grande partita per almeno trenta minuti dimostrando capacità di soffrire e compattezza difensiva nei primi tre periodi. Dopo aver giocato alla pari il primo quarto, nel secondo D'Avanzo e compagne sono riuscite a piazzare addirittura un parziale di 16 punti che sembrava potesse annichilire la squadra granata, arrivata all'intervallo lungo distanziata di dieci lunghezze (33-23). Così non è stato perché le salernitane nel terzo quarto hanno reagito dimezzando lo svantaggio (45-40) e hanno avviato col piede sull'acceleratore il quarto e ultimo periodo mettendo a segno ben tre triple di fila. Il dato relativo unicamente agli ultimi dieci minuti ha incoronato la compagine ospite (10-24) che si è così imposta sul definitivo 55-64.

Era l'ultimo appuntamento casalingo della regular season per la Soel Benevento che sarà di scena in trasferta sabato 5 marzo alle ore 18.30 proprio contro Salerno per una sorta di rivincita e poi farà tappa martedì 8 marzo a Napoli sul campo della Partenope per chiudere la prima fase di un campionato che ha visto addensarsi numerose sfide nel mese di febbraio. L'obiettivo della Soel negli ultimi ottanta minuti di gioco sarà scacciare lo spettro dell'inevitabile stanchezza e consolidare il quarto posto in vista dei play off.

Soel Benevento - Basket Salerno 55-64 (17-15 / 16-8 / 12-17 /10-24)

Soel Benevento: Armenti 8, Gatti 5, D'Avanzo 12, Secka 17, Piedel 7, Ucci 2, Dobrigna 4, Iarrusso, Romano, Zambottoli. Coach: Giulio Musco.