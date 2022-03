Pallamano, A2: rinviata Benevento - Ragusa Il match del Pala Ferrara non si giocherà dopo le accertate positività nel gruppo squadra sannita.

Il big match tra Pallamano Benevento e Ragusa, in programma sabato alle 18:30 al Pala Ferrara, non si giocherà. A comunicato è stata la Federazione Italiana Giuoco Handball dopo aver accertato le positività all’interno del gruppo squadra dei sanniti. Decisione presa rispettando il protocollo che prevede il recupero del match alla prima data utile. La sfida era molto attesa perché in gioco c’è il terzo posto in una classifica che per ora è stata dominata da Fondi e Genea Lanzara che occupano le posizioni utili per giocare i play off promozione.