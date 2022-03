Benevento 5, al Palatedeschi arriva la Tombesi Ortona I giallorossi, senza capitan Botta, devono fare bottino pieno per continuare a correre.

Bello, avvincente ma soprattutto ricco di sorprese. Il campionato di serie A2 non sta deludendo le attese. In ogni turno arrivano risultati che mischiano le carte in tavola. Il Benevento 5 è una delle grandi protagoniste. I giallorossi sono secondi in classifica. Esprimono un grande gioco. Hanno dimostrato a più riprese di saper soffrire ed esaltarsi contro avversari di rango.

La squadra sta facendo talmente bene da tornare delusa da Orte dopo il pareggio contro la Roma, squadra di blasone e che sa dare fastidio a tutti gli avversari. Questa sera alle 20:30 però bisognerà dimostrare di aver smaltito l’amarezza perché al Palatedeschi arriverà la Tombesi Ortona, squadra che occupa attualmente il quartultimo posto in classifica e va a caccia di punti salvezza dopo essersi anche rafforzata. Non ci sarà Botta squalificato, ma il Benevento 5 deve assolutamente fare bottino pieno. C’è la seconda posizione in classifica da difendere dall’assalto di Genzano, Pomezia e Cus Molise, anche se un posto nei play off sembra essere blindato. All’andata la Tombesi Ortona fu battuta dai giallorossi ma quella partita era all’alba della stagione. Inoltre anche la sfida contro il Nordovest di due settimane fa conferma che non ci sono avversarie da sottovalutare.

La squadra di Cundari sicuramente non lo farà, il tecnico ha più volte detto di essere consapevole che la sua squadra per vincere deve soffrire. E’ il destino di chi ha alzato l’asticella delle ambizioni partita dopo partita e ora si ritrova a lottare per quello che in pochi avevano sognato. Il calendario in questo momento sembra sorridere ai sanniti che dopo la Tombesi Ortona faranno visita alla Mirafin. Avversarie utili ad arriva al massimo della condizione al big match del 18 marzo, quando al Palatedeschi arriverà l’Ecocity Genzano per una sfida tutta da gustare.