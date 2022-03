Volley, B2: Accademia impegnata in casa contro la Battipagliese Le giallorosse continuano la propria rincorsa alla Polisportiva Due Principati.

Nuova partita casalinga per l'Accademia. Domani pomeriggio la formazione giallorossa sarà impegnata alla Palestra Rampone di Benevento contro la Battipagliese (SA), gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato nazionale di serie B2. Si tratta del primo di tre impegni in sette giorni per le beneventane che saranno infatti nuovamente in campo tra tre giorni a Vibo Valentia contro la APD Todo Sport e poi sabato prossimo a Baronissi contro la capolista Polisportiva Due Principati.

La gara di domani è il classico testacoda che vede l'Accademia sulla carta nettamente favorita contro una squadra oltretutto già retrocessa, ma proprio per questo bisogna fare attenzione a non considerare la partita già archiviata. Già sabato scorso a Napoli le giallorosse hanno dovuto affrontare e superare non poche difficoltà prima di avere la meglio su un avversario di bassa classifica ma che ha dimostrato di essere in palla e motivato. L'obiettivo ovviamente è quello diportare a casa il bottino pieno e tuffarsi subito nel clima trasferta di martedì 8 marzo, due partite che in caso di vittoria metterebbero l'Accademia in una posizione di ulteriore vantaggio rispetto alle inseguitrici in ottica play off. Si gioca alla Palestra Rampone, con obbligo di super green pass, con inizio fissato alle ore 18.00.