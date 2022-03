Telesia cross country race, domenica la terza edizione La gara andrà in scena al Parco del Grassano a San Salvatore Telesino.

È prevista per la mattinata di domenica la terza edizione della «Telesia cross country race», la corsa campestre del Sannio. L’appuntamento è fissato presso il parco del Grassano, a San Salvatore Telesino, promosso dalla «Asd Running Telese» e dall’istituto d’istruzione superiore «Telesi@» con il patrocinio dei 2 Comuni della valle telesina, compresa la cittadina termale. La gara, è inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera con certificazione Bronze Label. Il percorso, completamente pianeggiante e interamente a vista dalla zona di partenza, risulta tecnicamente veloce e, al tempo stesso, stimolante per le diverse variazioni di ritmo e per i frequenti cambi di direzione. Una festa di sport e forse anche una prova molto più che generale in vista dei tradizionali eventi promossi nella cittadina termale rispettivamente dal «Trofeo» e dalla «Half marathon» dopo le difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria e dalla misure restrittive poste in essere dalle autorità sanitarie al fine del contenimento dei contagi. Un test superato brillantemente con le edizioni del 2021 con i protocolli applicati in maniera estremamente rigida grazie anche al supporto delle varie associazione di volontari presenti nel comprensorio, protezione civile e croce rossa su tutte, che hanno consentito il corretto svolgimento delle manifestazioni. Nella pratica ci sarà un circuito di 2 chilometri, non privo di insidie, tutto in erbetta ma completamente pianeggiante, per l’appunto, che i corridori dovranno ripetere per 5 volte. Diverse le categorie in gara dai Juniories ai Senior ma al di là dei vari vincitori ad avere la meglio sarà l’entusiasmo e la rinnovata voglia di partecipazione per tutti coloro che arriveranno praticamente da tutta la Regione quasi a testimoniare una sorta di “ritrovata" normalità da riconquistare e difendere ad ogni costo. «Il Sannio si ripropone come location ideale per la corsa campestre - spiegano gli organizzatori -. Un territorio che si contraddistingue per accoglienza, storia, arte, cultura e offerta enogastronomica. Le corse campestri da sempre rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di ogni atleta, un battesimo agonistico che contribuisce ad accendere la passione per l’Atletica Leggera e consolida il legame con uno stile di vita sano e sportivo. Del resto si sa, l’importante non è il risultato ma arrivare al traguardo. Emozioni intense, emozioni che solo uno sport duro come la corsa può regalare. Un rituale collettivo, la passione per una disciplina che va ben al di la del puro e semplice agonismo. Mesi di allenamenti ripagati dalla gioia di un arrivo». Come da tradizione la manifestazione precederà il «Trofeo Città di Telesia» la gara podistica sulla distanza di 10 chilometri, quest’anno alla sua quindicesima edizione. Un grande evento sportivo, in programma domenica 19 giugno. Anche quest’anno saranno attesi i grandi nomi dell'atletica mondiale a conferma di una continua e costante ascesa dell'iniziativa dovuta ad un massiccio apparato organizzativo sempre più rodato ed efficiente e a un rinnovato entusiasmo. Tanto lavoro, grandi investimenti e sponsor illustri, dietro le quinte di una manifestazione diventata in poco tempo tra le più rappresentative del panorama podistico nazionale. Appuntamento con il podismo che verrà poi rimandato solo di qualche settimana con la quinta edizione della «Telesia Half Marathon», gara sulla distanza di 21 chilometri, già in programma per il prossimo 2 ottobre. Un cartellone che da qualche tempo è stato arricchito dagli appuntamenti della «Fun», della «Pink race» e del «Trail» di Monte Pugliano.