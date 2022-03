Volley, B2: l'Accademia è straripante, battuta la Battipagliese Netto successo casalingo delle giallorosse nella diciannovesima giornata.

Tutto facile per l'Accademia Volley che ieri pomeriggio ha superato alla Palestra Rampone di Benevento la Battipagliese Volley con il punteggio di 3-0 (25-12, 25-14, 25-13) nella diciannovesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Una partita praticamente senza storia, contro il fanalino di coda del torneo e già retrocesso in Serie C, che ha visto le beneventane avere sempre in mano il pallino del gioco e condurre la partita dall'inizio alla fine. La differenza di valori tecnici e di classifica, d'altronde, lasciava presagire già alla vigilia una gara in discesa per l'Accademia e così è stato. Buono l'approccio delle giallorosse, partite subito con il piede sull'acceleratore, a dimostrazione della volontà di non voler sottovalutare l'impegno. L'unica incognita infatti poteva essere quella di non mantenere la concentrazione giusta per tutta la partita ed invece la risposta della squadra è stata positiva, con un rendimento costante in tutti e tre i parziali. La gara, sempre in controllo, ha dato l'opportunità al tecnico Ruscello di far ruotare tutte le sue giocatrici, dando spazio anche a chi finora aveva giocato meno. Sotto questo aspetto molto bene De Santis, che in tutti e tre i set ha dato respiro a Maria Tenza mostrandosi sicura e precisa, ma ottima è stata soprattutto la prestazione di Alessio Pierro, schierata dall'inizio al posto di Pericolo. La giovane atleta giallorossa è stata una spina nel fianco per le avversarie, in particolare con i suoi efficaci colpi d'attacco, risultando la top scorer della gara seppur in coabitazione con il duo Russo-Russo, ormai una certezza del sestetto giallorossa.

Inizia quindi col piede giusto il trittico di partite ravvicinate che l'Accademia dovrà disputare fino a sabato prossimo. La vittoria di ieri, la dodicesima in tredici gare, avvicina le giallorosse alla vetta della classifica visto il ko di Baronissi a Pontecagnano, prima sconfitta nel torneo per la capolista fino a ieri imbattuta. La distanza dal primo posto si riduce così a quattro punti, ma l'Accademia ha ancora una gara da recuperare rispetto al Baronissi.

Per le beneventane è quasi già vigilia di campionato visto che torneranno di nuovo in campo tra due giorni a Vibo Valentia contro la APD Todo Sport per il recupero della sedicesima giornata di campionato. Una trasferta decisamente insidiosa contro una formazione in piena lotta salvezza e molto ostica soprattutto sul proprio terreno di gioco. Il tour de force terminerà poi sabato prossimo a Baronissi, big match assoluto di questo campionato.

Tabellino

Accademia Volley: Russo V. 14, Lacerra, Guerriero 7, De Santis, Pericolo ne, De Cristofaro (K) 5, Russo L. 14, Cona (L), Tenza 5, Malatesta ne, Iannelli (L2), Bosco 2, Pierro 14. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Battipagliese: Cilia 2, Pastore 7, Petrizzo 2, De Rosa ne, Russo (L), Fico S., Visconti ne, Fico G. (K) 8, Cirigliano. All. G. Putignano.

Parziali: 25-12, 25-14, 25-13.