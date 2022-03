Virtus Academy Soel Benevento, seconda sconfitta contro il Basket Salerno Non è bastato il cuore alla truppa di coach Musco che mercoledì sarà nuovamente in campo.

Il tour de force a cui è stata sottoposta tra febbraio e marzo la Virtus Academy Soel Benevento sta per concludersi. Ieri a Salerno, per gli scherzetti fatti da un calendario pieno zeppo di partire da recuperare dopo lo stop per Covid, le sannite hanno subito avuto l’occasione di prendersi la rivincita contro la compagine che mercoledì si era imposta al Pala Parente.

La squadra di coach Musco ha giocato una buona gara nonostante un primo quarto dove Salerno ha piazzato una zampata importante chiudendo avanti 23-15. La reazione però è stata ottima. All’intervallo lungo la Soel Benevento era sotto 34-30 restando agganciata nel punteggio fino al quarto periodo iniziato col punteggio di 44-40.

Piedel e compagne ci hanno provato. Hanno dimostrato di avere cuore soprattutto in difesa mentre in fase di possesso si nota la poca lucidità dovuta alle tante partite giocate in un mese dove il tempo per allenarsi è stato veramente poco. Alla sirena il Basket Salerno ha portato a casa la vittoria per 60-55 soprattutto grazie alla precisione delle sue bocche da fuoco dalla distanza.

Le ragazze di coach Musco, che attualmente sono al quarto posto in classifica nel torneo di serie B, ora sono attese dall’ultimo sforzo della regular season che si concluderà mercoledì con la trasferta nella tana della Pallacanestro Partenope Sant’Antimo.



Salerno Basket - Soel Benevento 60-55

(23-15/ 11-15/ 10-10 /16-15)

Soel Benevento: Piedel 10, Gatti 8, Secka 13, Ucci 5, D'Avanzo 9, Armenti 4, Dobrigna 6, Romano, Iarrusso, Zambottoli. All. Giulio Musco