Basket, C Gold: Miwa Benevento ko a Rende I sanniti sono stati superati 78-72 nonostante i 26 punti di Ordine e i 17 di Alunderis.

Dopo quattro successi consecutivi la Miwa Energia Cestistica Benevento si è fermata a Rende. Contro la Waste To Methane è arrivata una sconfitta per 78-72 che tiene ferma la compagine sannita a quota 28 punti in classifica. Gli uomini di Adolfo Parrillo hanno iniziato bene ma nel secondo periodo comincia la sofferenza con i padroni di casa che trovano canestri pesantissimi che gli permettono di arrivare all’intervallo lungo sul 37-24.

Vantaggio che non spaventa i sanniti che tornano in partita con coraggio e i canestri dei soliti Ordine, Rianna e Alunderis. Si arriva al quarto periodo con quattro punti da recuperare (52-48), ma lo sforzo fatto per rientrare viene pagato a caro prezzo. Rende allunga subito, prima vola sul più nove e poi addirittura il vantaggio tocca quota dodici.

La Miwa Energia Cestistica Benevento chiude con orgoglio, accorcia le distanze ma al suono della sirena può solo fare i complimenti all’avversario per una vittoria ottenuta col punteggio di 78-72. Da segnalare i 26 punti di uno straordinario Ordine, i 17 del solito Alunderis e i 13 di Smorra che chiude anche lui in doppia cifra. Per Rende sono 22 i punti di Espinoza, 15 quelli di Malkic, entrambi decisivi. La Miwa tornarà ad allenarsi martedì in vista della sfida in trasferta alla capolista JuveCaserta Academy in programma giovedì alle 20:30.

WASTE TO METHANE RENDE-MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO 78-72 (13-11, 24-13, 15-24, 26-24)

Waste To Methane Rende: Ginefra 3, Guzzo 11, Miljanic 9, Malkic 15, Markovic 10, Espinoza 22, Spadafora 2, Vukosavljevic 5, La Neve 1, Guadagnuolo. Coach: Carbone

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 2, Papa 2, Manisi 3, Naddeo 3, Massaro ne, Smorra 13, Ordine 26, Laudanna 2, Laudando 2, Alunderis 17, Damiano ne. Coach: Parrillo

Arbitri: Caputo/Marra Cutrupi