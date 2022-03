Basket, il settore minibasket di Benevento è finalmente tornato sul parquet Domenica grande giornata di sport al Pala Parente con la partecipazione di quattro società.

Riparte il settore minibasket provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro, dopo una prima ripartenza a settembre con il trofeo del centenario tenutosi a Telese Terme ed in contemporanea in altre 100 piazze italiane.

Domenica si sono giocate al palazzetto dello sport Mario Parente, grazie alla disponibilità della Virtus Benevento, le prime partite del trofeo aquilotti con la formula dell’open day. Nel programmare questa giornata con le società l’avevamo immaginata come una festa ma, gli avvenimenti degli ultimi giorni, non possono lasciarci inerti ed ecco perché abbiamo deciso di dedicare un pensiero iniziale a tutti i mini-cestiti e non che oggi si trovano ad affrontare un conflitto bellico.

L’emozione di rivedersi in campo e di poter giocare è stata tanta, per molti è stata la prima occasione, dopo gli sforzi che le società hanno fatto in questi ultimi due anni. La gioia, i sorrisi, i timori e le paure dei nostri bambini in campo sono stati pienamente condivisi anche da parte degli istruttori delle varie società che hanno preso parte a questa prima giornata: Basket Benevento, Città dei Ragazzi. G.S. Meomartini e Smile Basket School 2.0.