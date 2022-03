Volley, B2: la Contrader Volare fa bottino pieno con la Molinari Napoli Le ragazze di coach Nanni cedono un set ma continuano a sfruttare il fattore campo.

La Contrader Volare continua a sfruttare il fattore campo nel torneo di serie B2 femminile di pallavolo. Le ragazze guidate da coach Nanni si sono imposta per 3-1 contro la Molinari Volley Napoli. Partita che le sannite hanno gestito benissimo nei primi due set vinti rispettivamente per 25-20 e 25-23.

L’unico passo falso di giornata è arrivato nel terzo parziale dove sul 24-24 la squadra di casa ha concesso due punti alle partenopee che hanno portato la sfida al quarto set. La bravura della compagine di coach Nanni è stata quella di rientrare con cattiveria e di chiudere subito i conti con un set dominato e portato a casa per 25-11.

La vittoria ha regalato alla Contrader Volare del presidente Aldo Quarantiello altri tre punti in una classifica dove occupa la sesta posizione in a quota 24. Escluse Polisportiva Due Principati Baronissi ed Accademia Volley che fanno un campionato a parte, dal terzo all’ottavo posto ci sono sei squadre in appena cinque punti. Più staccata invece l’APD Todo Sport che è a sei lunghezze di distanza dalla zona salvezza.

Nel corso di questa settimana la Contrader Volare lavorerà per preparare un match importantissimo come quello in trasferta sul campo della Pallavolo Pozzuoli che è attualmente a pari punti con le sannite che hanno disputato un match in meno.