Pallamano, A2: Benevento fermo ai box anche nel prossimo week end Il Covid ha imposto il rinvio di due gare, intanto grande vittoria esterna di Palermo.

E’ stato un week end importante per il campionato di serie A2 di pallamano maschile. Il match più atteso era sicuramente quello tra Benevento e Ragusa, ma i casi di positività all’interno del gruppo squadra dei sanniti ha portato al rinvio del match. I giallorossi non torneranno in campo nemmeno il 12 marzo perché, come comunicato dal sito federale, anche la sfida contro il Giovinetto Petrosino è già stato rinviato.

Da segnalare la vittoria di Fondi in casa proprio contro i siciliani del Giovinetto Petrosino, mentre il Palermo è stato capace di espugnare il difficile campo dell’Atellana di Jaksa Boglic per 30-29. Successo interno per il Girgenti che ha superato 32-31 l’Orlando Haenna, mentre è finita in partirà (28-28) il derby di Mascalucia.

Classifica: Fondi 26, Genea Lanzara 22, Ragusa 18, Benevento 16, Enna 14, Palermo 14, Atellana 10, Girgenti 9, Mascalucia 7, Giovinetto Petrosino 6, Aetna Mascalucia 2.