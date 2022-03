Accademia Volley, impegno in trasferta a Vibo Valentia Le giallorosse tornano subito in campo, serve una vittoria per avvicinarsi alla vetta

Turno infrasettimanale per l'Accademia. Domani pomeriggio la formazione giallorossa sarà impegnata a Vibo Valentia contro la APD Todo Sport per il recupero della sedicesima giornata del Campionato Nazionale di serie B2. Le beneventane, reduci dalla vittoria di tre giorni fa sulla Battipagliese, si giocano molto in questa trasferta che si prospetta tanto impegnativa quanto delicata sotto tanti punti di vista. La prima insidia è rappresentata dal valore dell'avversario, mostrato sia nella partita d’andata che nel corso del campionato, a cui vanno aggiunte sia le motivazioni della formazione calabrese in piena lotta salvezza e alla disperata ricerca di punti che il disagio del lungo viaggio in Calabria, fattore da non sottovalutare.

La partita assume grande importanza anche in ottica classifica. Se le beneventane dovessero tornare a casa con un risultato positivo, non solo aumenterebbe ulteriormente il vantaggio sulla terza posizione in classifica, e quindi sui play off, ma addirittura sarebbe assottigliato anche il distacco dal primo posto che mette in palio la promozione diretta in B1, in attesa del big match di sabato prossimo a Baronissi contro la capolista. Si gioca alla Palestra Borsellino di Vibo Valentia, con obbligo di super green pass, con inizio fissato alle ore 18.00.