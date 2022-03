TC 2002 Benevento, domenica va in scena "Tennis per la pace" L'iniziativa benefica è stata organizzata per aiutare il popolo ucraino.

Il Tennis Club 2002 Benevento scende in campo a supporto dell’Ucraina con una bella e nobile iniziativa. Domenica 13 marzo sui campi del circolo di via Salvemini andrà in scena “Tennis per la pace”, manifestazione a scopo benefico che vedrà coinvolta in maniera particolare la scuola tennis guidata dal direttore tecnico Antonio Leone.

La società del presidente Marco Fusco dà appuntamento per le 10:00 con l’apertura della giornata a cui faranno seguito le attività sportive dei giovanissimi tennisti sanniti. A questa giornata, dove lo sport andrà a braccetto con la solidarietà e la beneficenza, prenderanno parte anche alcuni cittadini ucraini arrivati a Benevento dopo aver dovuto abbandonare la propria patria quando è iniziato il conflitto con la Russia.

La manifestazione “Tennis per la pace”, alle 12:00, prevede anche l’inaugurazione del primo campo da padel coperto in città con la presenza del Sindaco Clemente Mastella. Per chiudere la mattinata dedicata allo sport e alla solidarietà ci sarà la consegna dei fondi raccolti ad un rappresentate della popolazione Ucraina che provvederà ad aiutare i propri connazionali in difficoltà.