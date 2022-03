Soel Benevento, a Sant'Antimo arriva una doppia beffa Le sannite perdono e si fanno scavalcare in classifica, Gatti dovrà operarsi alla caviglia.

Termina con un'altra amara sconfitta la regular season della Soel Benevento. Le sannite chiudono il girone di ritorno del campionato di serie B perdendo 72-52 a Sant'Antimo, venendo superate proprio dalla Partenope al quarto posto a causa della classifica avulsa. Le padrone di casa con una grande prestazione sono riuscite ad annullare il pesante passivo rimediato all'andata chiudendo la sfida con lo stesso scarto (+20) e mettendo dunque la freccia all'ultima curva sulla Soel e su Ariano Irpino nella corsa a un piazzamento più favorevole in ottica play off. Male le beneventane - probabilmente più che mai a corto di energie psico-fisiche - che hanno retto l'urto fino alla metà del terzo quarto per poi cedere completamente negli ultimi dieci minuti.

Le brutte notizie in casa Soel non si fermano purtroppo al risultato, considerato l'infortunio alla caviglia rimediato da Martina Gatti, che dovrà ricorrere all'intervento chirurgico. Benevento chiude dunque la stagione regolare al quinto posto con 18 punti (9 vittorie e 9 sconfitte), alle spalle di Battipaglia, Salerno, Scafati e Partenope Sant'Antimo ma davanti ad Ariano Irpino, sopravanzata grazie alla differenza canestri nei confronti diretti.