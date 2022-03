Ginnastica Aerobica, Club Ginnastico Benevento d’argento ai regionali Gold Gli allievi di Cristiana D'Anna, Aiello e Salerno, hanno raggiunto un ottimo risultato.

Il Campionato Regionale Gold di Aerobica è andato in scena presso il Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco, con l’organizzazione della Fitness Trybe di Raffaella Lanza, dove sono arrivati i migliori interpreti campani. Tra le grandi protagoniste della competizione regionale c'è stata la società sannita del Club Ginnastico Benevento guidato da Cristiana D'Anna.

A regalare questa doppia gioia al team del presidente D’Anna sono stati Alessandro Aiello. impegnato sia nel singolo senior che nella coppia mista, e Maria Chiara Salerno. Per i due sanniti grande soddisfazione per dei risultati arrivati in un contesto agonistico di buon livello come il campionato regionale.

Il Club Ginnastico Benevento ha una grande tradizione che continua a portare avanti grazie all’incessante e scrupoloso lavoro di Cristiana D’Anna e di tutto il suo staff, tecnici capaci di insegnare e allenare con passione e con estrema competenza.