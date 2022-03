Volley, B2: l'Accademia fa visita alla corazzata Polisportiva Due Principati A Baronissi andrà in scena il big match tra le prime due della classifica.

Big match in campionato per l'Accademia. La formazione giallorossa sarà impegnata infatti domani pomeriggio al Palairno di Baronissi (SA) contro la Polisportiva Due Principati, gara valevole per la ventesima giornata del campionato nazionale di serie B2.

Contro la capolista del torneo, le giallorosse proveranno a cancellare la sconfitta nel recupero infrasettimanale con la APD Todo Sport a Vibo Valentia e a tenere ancora viva la possibilità di centrare il primo posto. I punti di distacco tra le due formazioni sono attualemente sei, ma l'Accademia ha ancora una gara da recuperare rispetto alle avversarie (martedì 15 a Benevento contro la Volare). Questo significa che un risultato positivo avvicinerebbe le beneventane alla vetta, diversamente una vittoria di Baronissi sarebbe una seria ipoteca sul primato finale.

Entrambe le formazioni, dopo una prima fase di stagione praticamente perfetta, al ritorno in campo dopo i due mesi di stop imposti dalla federazione hanno cominciato a lasciare qualche punto alle avversarie, a dimostrazione di come adesso ogni gara possa essere apoerta a qualunque risultato. Servirà sicuramente la migliore Accademia per poter immaginare di portare a casa un risultato positivo contro un avversario costruito per vincere e con tante atlete di categoria superiore. Si gioca al Palairno di Baronissi, con obbligo di super green pass, con inizio fissato alle ore 19.00.