Soel Benevento, al via la fase ad orologio: domenica sfida con Ariano Irpino Al Pala Parente, alle 18:00, comincia la fase ad orologio.

La Soel Benevento torna al Pala Parente per inaugurare la fase ad orologio del campionato di serie B femminile. Le sannite domani (domenica 13 marzo) alle ore 18 ospiteranno il Basket Ariano Irpino dando così il via a un nuovo capitolo del loro campionato. Dopo aver concluso la stagione regolare al quinto posto con 18 punti, capitan D'Avanzo e compagne proveranno a ottenere il massimo risultato da un ciclo di quattro gare che servirà a formare la griglia play off, aprendo dunque le porte all'ultimo atto della stagione.

Dopo l'impegno casalingo con le irpine, la Soel Benevento sabato 19 marzo farà tappa a Sant'Antimo per sfidare la Partenope, poi sarà il turno di un altro match interno contro il Basket Stabia (mercoledì 23 marzo) e infine della trasferta a Scafati (sabato 26 marzo). I punti conquistati in queste sfide andranno ad aggiungersi a quelli della classifica generale.

Il confronto con Ariano rappresenta per la Soel un'occasione importante per rialzare la testa dopo i tre ko consecutivi che hanno caratterizzato la parte finale del girone di ritorno (due con Salerno e uno con la Partenope Sant'Antimo). Ingresso gratuito, per l'accesso al Pala Parente necessari Super Green Pass e mascherina Ffp2.