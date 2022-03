Tennis Club 2002 Benevento, tutto pronto per "Tennis per la pace" Domenica dalle 10 al circolo di via Salvemini la manifestazione benefica per aiutare l’Ucraina.

Il Tennis Club 2002 Benevento è pronto a dare il proprio contributo al popolo ucraino. Il circolo sannita scende in campo con una nobile iniziativa. Domenica 13 marzo sui campi di via Salvemini andrà in scena la manifestazione benefica “Tennis per la pace”, dove sarà coinvolta in maniera particolare la scuola tennis guidata dal direttore tecnico Antonio Leone.

L'appuntamento è per le 10:00 con l’apertura della giornata a cui faranno seguito le attività sportive dei giovanissimi tennisti tesserati per la società del presidente Fusco. “Tennis per la pace”, prevede alle 12:00 anche l’inaugurazione del primo campo da padel coperto in città con la presenza del Sindaco Clemente Mastella che taglierà il nastro per dare il via alle attività all’interno di questa bella struttura.

Per chiudere la mattinata dedicata a sport e solidarietà si terrà la consegna dei fondi raccolti ad un rappresentate della popolazione Ucraina. Saranno presenti anche diversi cittadini ucraini arrivati a Benevento dopo l'inizio del conflitto.