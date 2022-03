Libertas Benevento, ottimi risultati al Pala Vesuvio di Napoli Confermato quanto di buono fatto nelle precedenti uscite.

L’ultimo appuntamento per gli atleti della Libertas Benevento della stagione indoor, è andato in scena al Palavesuvio di Napoli dove si è svolta la “Manifestazione Nazionale Indoor”. Per gli atleti del presidente Gianni Caruso, sono arrivate ottime notizie. Sono stati confermati i risultati positivi ottenuti nelle competizioni disputate questo inverno, in particolare il podio dei 60 metri vede al primo posto Antonio Verruso con 7”05 e al terzo Gabriele Clemente con 7”25. Nel salto triplo primo posto per Tommaso Russo con la misura di 11,86 metri, mentre nei 60 ostacoli primo piazza per la cadetta Chiara Saccomanno con il crono di 10”14 e per Stefano Cornacchione con il tempo di 10”33. Seconda posizione per Bispo Kauè nei 200 metri chiusi in 27”69. Da registrare anche il secondo posto di Michelangelo Mancini nei 60 metri ostacoli e il terzo posto di Lorenzo Tecce nei 300. Ottime prestazioni per Chiara Seneca e Rebecca Altieri nei 200, Alessandro Calabrese nei 60, Fofanà nei 600, Filippo Ciero e Davide Cornacchione nei 300. Da segnalare l'ennesima prestazione di livello del Master Gianni Seneca che ha percorso i 1000 in 3’11” e trenta minuti dopo ha coperto la distanza dei 300 in 45”,16.