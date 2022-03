Basket, C Gold: la Miwa Benevento torna al successo Al Palatedeschi battuto il Club Irpinia 98-63.

Riprende la corsa la Miwa Energia che al PalaTedeschi batte agevolmente la Basket Club Irpinia per 98-63; i cinghiali salgono a quota 30 in classifica.

Inizio a ritmi bassi per le due squadre, la Miwa prende subito le redini del match, ma i biancoverdi restano agganciati. Una tripla di Papa lancia l'allungo, parziale di 7-1 che manda i cinghiali sopra di undici punti a fine primo quarto, 24-13. I canestri da due di Ordine e Rusciano e la tripla di Papa ad inizio secondo quarto fanno scappare la Miwa. La squadra di coach Parrillo sale fino al massimo vantaggio di +21. Prova a dare la sveglia ai suoi Barraz con la schiacciata in corsa. Gli azzurrocelesti abbassano leggermente il ritmo e l'Irpinia riduce leggermente lo svantaggio a -15. La bomba di Manisi ristabilisce le distanze, è 47-27 a fine primo tempo. Al ritorno in campo la Cestistica continua a macinare punti, la tripla di Smorra vale il +22. La Miwa continua a controllare senza patemi la partita, oscillando tra il +18 e il +20. Si va all'ultimo quarto sul 68-45. Minuti anche per il giovanissimo Loris Massaro che si iscrive a referto con 4 punti. La Miwa allunga fino al +27. Poi tre triple consecutive di Papa, Manisi e Ordine mandano i titoli di coda. La tripla finale di Laudanna chiude sul 98-63.

Miglior marcatore Miwa Papa con 20 punti, poi ci sono i 17 di Ordine, i 14 di Smorra e i 10 di Rianna con 8 rimbalzi; nei biancoverdi top scorer il lituano Mikalajunas con 15 punti.

Domani pomeriggio squadra subito in campo, mercoledì c'è il recupero esterno della 6^ giornata di ritorno contro la Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità (palla a due alle ore 19).

MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO-BASKET CLUB IRPINIA 98-63 (24-13, 23-14, 21-18, 30-18)

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 10, Papa 20, Manisi 9, Naddeo 4, Smorra 14, Ordine 17, Rusciano 10, Laudanna 6, Laudando 4, Massaro 4. Coach: Parrillo

Basket Club Irpinia: Cavaliere, Iannicelli, Ferrara 21, Barraz 11, Kuburovic 5, Mazzarese 10, Mikalajunas 15, Riccio 1. Coach Marzullo

Arbitri: D'Aiello/Pezzella