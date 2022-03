Tennis Club 2002 Benevento, inaugurato il campo da padel coperto Si tratta di un vero gioiellino a disposizione dei tanti praticanti dello sport del momento.

Quella di domenica è stata una grande giornata per il Tennis Club Benevento 2002. La società del presidente Marco Fusco ha organizzato la manifestazione “Tennis per la pace” che è stato un successo di presenze con circa 120 giovani allievi che hanno partecipato alle attività ideate sui sei campi del circolo di via Salvemini. Ottimo anche il risultato raggiunto per la raccolta fondi in favore del popolo ucraino a cui sono stati donati 900 euro.

Al termine della mattinata benefica, con la presenza del presidente del TC 2002 Marco Fusco, del direttore tecnico Antonio Leone, del delegato provinciale del Coni Mario Collarile e con il sindaco di Benevento Clemente Mastella, accompagnato da vari assessori, è stato inaugurato il campo coperto di padel. Un vero gioiellino per un circolo che continua a migliorarsi sia dal punto di vista tecnico, con il grande lavoro di Leone e dei suoi collaboratori, sia dal punto di vista delle strutture.

A tagliare il nastro sono stati il presidente Fusco e il sindaco Mastella, che ha raccontato anche un simpatico aneddoto che lo ha visto protagonista di una rapida partita di padel con degli elettori mentre era di passaggio nel corso della sua campagna elettorale. E’ importante che il primo cittadino sia presente all’inaugurazione delle strutture sportive in una città che ha tante eccellenze che andrebbero valorizzate ancora di più. Il Tennis Club 2002 è una di queste visto che da anni è protagonista con le sue squadre nei campionati Nazionali.