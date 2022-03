Volley, B2: c'è l'attesissimo derby tutto sannita tra Accademia e Volare Le due squadre arrivano alla sfida dopo due ko, le giallorosse partono col favore del pronostico.

Quarta partita in dieci giorni per l'Accademia. La squadra giallorossa sarà impegnata infatti domani sera alla Palestra Alberti di Benevento nel derby cittadino contro la Volare, recupero dell'undicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Si affrontano due squadre che non stanno vivendo il loro momento migliore. L'Accademia è reduce da due stop consecutivi e deve necessariamente interrompere la striscia negativa per allontanare gli assalti di Pontecagnano e Torretta alla seconda posizione. Il margine di vantaggio è sceso nelle ultime settimane a tre soli punti, anche se le due inseguitrici hanno disputato una gara in più. Le giallorosse devono assolutamente ritrovare quella continuità e quel rendimento che avevano caratterizzato la prima parte di stagione e le prime due uscite del 2022 e hanno subito l'occasione di riscattarsi dopo le ultime due deludenti uscite, quantomeno sotto il profilo del risultato. Momento poco esaltante anche per la Volare, sconfitta sabato scorso a Pozzuoli e scivolata fino al quintultimo posto in classifica, il primo utile per salvezza, anche se la squadra di mister Nanni ha due gare da recuperare rispetto alle altre formazioni e, in caso di duplice vittoria, sarebbe in posizione di alta classifica.

Le due squadre si sono già affrontate in precampionato al Torneo di San Salvatore telesino. Era lo scorso mese di settembre quando la vittoria andò all'Accademia per 3-0 nella finale per il terzo e quarto posto del quadrangolare: l'importanza dei punti in palio e la fase della stagione, ormai entrata nel vivo, fanno stavolta pensare ad una partita decisamente più incerta e combattuta. Si gioca alla Palestra Alberti di Benevento con inizio fissato alle ore 20.00 e obbligo di super green pass per gli spettatori.