Tennis Club 2002, ecco le avversarie nel campionato a squadre di serie B1 I sanniti esordiranno il 15 maggio in trasferta, ultime due giornate in casa.

Il campionato a squadre di serie B1 maschile scatterà il prossimo 15 maggio. Ai nastri di partenza nel girone 2 ci sarà anche il Tennis Club 2002 Benevento che sulla sua strada troverà Il CT Vicenza, il TC Finale, il Sassuolo, il CT Brindisi, l’Asd Colle Degli Dei e il CT Ceriano.

Per la squadra allestita dal direttore tecnico Antonio Leone il primo scoglio sarà rappresentato dal CT Vicenza che verrà affrontato in trasferta. I sanniti riposeranno alla seconda giornata mentre la prima uscita casalinga è prevista per il 29 maggio contro il TC Finale. Quella sarà la settimana decisiva per capire le ambizioni del circolo beneventano che si ritroverà a giocare tre partite in sette giorni. Il 2 giugno infatti sarà di scena a Sassuolo e dopo soli tre giorni affronterà la trasferta di Brindisi. Il calendario del Girone 2 prevede il 12 e il 19 giugno i match casalinghi contro l’Asd Colle Degli Dei e il CT Ceriano.