Volley, B2: il derby si decide al tie-break dove trionfa la Contrader Volare Continua il momento negativo dell'Accademia brava a portare a casa almeno un punticino.

E’ stato un gran bel derby quello tra Contrader Volare e Accademia Volley andato in scena martedì sera alla Palestra Alberti. Nel recupero dell’undicesima giornata a spuntarla sono state le padrone di casa. Successo meritato arrivato al tie-break non senza qualche rimpianto perché la sfida si poteva anche chiudere prima.

L’Accademia Volley sta vivendo il momento più complicato della propria stagione. La sconfitta contro la Todo Sport era stato un campanello d’allarme importante, mentre quella nella tana della corazzata P2P era ampiamente pronosticabile. La stracittadina ha visto la squadra di coach Nanni giocare senza paura e con spregiudicatezza. Il primo set è stato vinto dalle padrone di casa per 25-21 ma l’Accademia ha risposto con un netto 25-14. La squadra di coach Ruscello non è riuscita però a limitare le ottime percentuali offensive delle rivali cittadine che nel terzo si sono garantite almeno un punto imponendosi 25-20. Quarto set caldissimo e deciso in volata. La Contrader Volare voleva chiudere la sfida e ha avuto le sue occasioni, l’Accademia ha messo in campo tanto cuore per restare a galla e regalarsi la scialuppa di salvataggio del tie-break. Il 25-23 in favore delle giallorosse è stato deciso da un punto rocambolesco con una palla respinta da Tenza giudicata sulla linea tra le proteste della squadra di casa. Il punto è stato assegnato all’Accademia che ha avuto il merito di crederci e portare la sfida ad essere decisa in volata in un quinto set che regala sempre emozioni.

Pronti, via ed è subito bagarre. Rosso ai due tecnici con la Contrader Volare che è riuscita ad avere una maggiore presenza fisica ed emotiva facendo un break decisivo fino al 10-2. La squadra del presidente Aldo Quarantiello ha chiuso per 15-11 mandando in archivio un derby che può dare nuove motivazioni supplementari alla squadra di Nanni. Inatteso passo falso invece per l’Accademia che porta a casa un punticino salendo a quota 37 in classifica mettendo quattro di lunghezze di margine su Pontecagnano che insegue al terzo posto. Per la Contrader Volare la vittoria vale il sesto posto a quota 26 con la possibilità, in un finale di stagione dove tutto può succede, di recuperare anche un’altra posizione. Tra due settimane la stracittadina regalerà il bis in casa delle giallorosse. Sabato invece si torna in campo: le ragazze di Nanni ospiteranno la Battipagliese, l’Accademia farà visita al Volley Reghion nella lunga trasferta di Reggio Calabria.