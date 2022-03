Basket, C Gold: la Miwa Benevento cade a Sala Consilina Sanniti battuti 93 a 84 nel recupero della sesta giornata, decisivo l'ex Taylor Garcia.

La Miwa Energia perde 93-84 sul difficile parquet di Sala Consilina nel recupero della sesta giornata di ritorno. I ragazzi di coach Parrilo provano una super rimonta (da uno svantaggio di 20 punti) nel finale, ma la sfortuna e qualche scelta arbitrale discutibile frenano i sanniti, privi di Ordine, assente last minute. Con questa vittoria la squadra di casa stacca in classifica proprio la Miwa, salendo a 32 punti.

Bisogna attendere qualche minuto per vedere il primo canestro. Dopo circa tre minuti Trinità firma il parziale di 8-0; il primo canestro Miwa è di Rusciano. La squadra di casa continua a segnare da tre e sale sul +15. La tripla di Manisi al 7' prova a svegliare i cinghiali. Con il canestro di Mbaye il primo quarto si chiude 31-19. Con l'inizio del secondo quarto le cose non migliorano per la Miwa, la Diesel Tecnica scappa addirittura sul +21. Il vantaggio resta praticamente immutato fino all'intervallo lungo (56-36). Alla ripresa la squadra ospite prova a risalire, ma quella di casa risponde colpo su colpo. Con i canestri di Rianna, Papa e Alunderis i cinghiali risalgono fino al -12. Si va all'ultimo quarto sul 76-62. La bomba di Manisi ad inzio ultimo quarto vuol dire -11. Segna da due Alunderis, la Miwa torna nel match. Smorra bombarda da tre per il -9, Trinità risponde con Garcia; segna anche Papa dalla lunga distanza per il -8. Anche il numero 1 bombarda dall'arco per il -5 a 5' dalla fine. Smorra segna due liberi per il -3. Segna anche Manisi, ma risponde subito Trinità con Gangale. Nel finale arriva qualche chiamata offensiva arbitrale discutibile, la Miwa si vede privata di Alunderis, Rusciano, Rianna e Papa, tutti costretti ad abbandonare il match in anticipo per cinque falli. La compagine salese riallunga sul +8. La penetrazione con canestro di De La Cruz manda Trinità sul +10. Il canestro da sotto di Manisi e la tripla di Smorra su palla rubata dimezzano lo svantaggio, ma non basta. Il finale è 93-84.

Top scorer per Trinità l'ex Taylor Garcia con 19 punti; tra i sanniti spiccano i 16 punti di Manisi e Alunderis. Mercoledì prossimo i cinghiali riceveranno al PalaTedeschi la Pallacanestro Cercola.



DIESEL TECNICA PALLACANESTRO TRINITÀ-MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO 93-84



Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità: Gangale 11, Grottola, Castellitto, Merlo 17, De La Cruz 11, Misolic 12, Morciano 11, Mbaye 6, Altavilla, Mezzacapo 6, Campaiola, Garcia 19. Coach: Paternoster

Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna 10, Papa 12, Manisi 16, Naddeo 2, Smorra 12, Rusciano 13, Laudanna 3, Laudando, Alunderis 16, Damiano. Coach Parrillo

Arbitri: Procida/Pezzella