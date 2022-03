Benevento 5, contro il Genzano serve il pubblico delle grandi occasioni Venerdì alle 20:30 appuntamento al Palatedeschi per una sfida che vale il secondo posto.

L’esaltante campionato del Benevento 5 vivrà uno degli appuntamenti più importanti venerdì alle 20:30 al Palatedeschi. Per i giallorossi big match contro l’Ecocity Genzano, squadra che insegue a tre punti di distanza. Sarà una sfida tutta da vivere per gli appassionati di calcio a 5. I romani vengono da un periodo complicato.

La società ha deciso di cambiare allenatore con De Bella che non sarà in panchina ma occuperà il ruolo di direttore sportivo, mentre a guidare la squadra sarà Mauro Micheli che contro il Benevento 5 inizierà la sua avventura. All’andata i romani si imposero per 4-3 con gol dell’ex Sandro Abate Suazo e la tripletta di Baptista Lukaian, capocannoniere del girone C con 26 reti. Una sconfitta maturata negli ultimi trenta secondi che lascia ancora un po’ di amaro in bocca in casa giallorossa.

Il Benevento 5 nei big match si è sempre esaltato. E’ riuscito a mettere in difficoltà squadre che, almeno sulla carta, sembravano avere in organico più talento ed esperienza. La bravura di Cundari e dei suoi ragazzi è stata proprio questa: saper soffrire quando era il momento e poi contrattaccare con le proprie armi.

Intanto la società sta chiamando a raccolta il tifo per dare alla squadra il seguito che merita. I tagliandi per il match sono disponibili al costo di 5 € e possono essere acquistati sia on-line che presso il punto vendita Tabacchi F.lli Collarile, sito in piazza San Modesto, 36 a Benevento. Dunque in un Palatedeschi che si annuncia più caldo del solido lo spettacolo è assicurato.