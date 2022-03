Tennis, Zocco convocata per il raduno Nazionale under 14 a Formia La tennista che si allena a San Giorgio del Sannio con Antonio Pepe vivrà un’altra bella esperienza.

Continuano le soddisfazioni per la giovane tennista Ylenia Zocco (nella foto con Francesca Schiavone). Dopo aver ben figurato nella Coppa d’Inverno 2021, dove con la Rappresentativa Campana guidata del capitano Antonio Leone è arrivata a giocare la finale per il titolo persa solo contro il Lazio, e aver fatto un ottimo Lemon Bowl a gennaio fermandosi in semifinale, vivrà un’altra bella esperienza.

Dal 28 al 30 marzo la ragazza che si allena al Circolo Tennis di San Giorgio del Sannio con Antonio Pepe e il suo staff, sarà presente al raduno nazionale under 14 femminile a Formia. Si tratta di un’altra grande esperienza per la giovane ragazza campana che avrà l’occasione di confrontarsi con le coetanee per continuare nel suo già notevole processo di crescita. Ylenia Zocco anche a Formia sarà seguita da Antonio Pepe.