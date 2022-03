Benevento 5, Di Luccio presenta il big match: "Affrontiamo una corazzata" Al Palatedeschi arriva l'Ecocity Genzano, fischio d'inizio alle 20:30.

Il grande giorno è arrivato. Questa sera alle 20:30, in un Palatedeschi che si annuncia caldissimo, andrà in scena il big match del torneo di serie A2 tra Benevento 5 ed Ecocity Genzano. Una sfida che ha una storia recente abbastanza intrigante con i confronti dello scorso campionato di B e quello dell’andata che si è concluso con la rete di Lukaian a trenta secondi dalla sirena che ha condannato Botta e compagni.

Alla vigilia della partita più attesa di questo turno, attraverso i canali societari, ha parlato Antonio Di Luccio, uno dei perni della squadra giallorossa che deve difendere il secondo posto dall’assalto dei romani. “Sarà una partita dura, conosciamo l’avversario che abbiamo affrontato lo scorso ano e all’andata. Sono una corazzata. Questa è una partita molto sentita a Benevento, in campo è sempre stata una bella guerra sportiva. Ci aspettiamo un grande pubblico”.

Il Benevento 5 nel girone di ritorno ha dovuto fare i conti con diversi acciacchi e anche in questa sfida la squadra non sarà al massimo. “Abbiamo avuto un paio di influenzati, non ci arriviamo al top, ma questi match danno grande carica”. Di Luccio è spesso stato quello della “scossa” nei match complicati. Un gregario che ha saputo indossare anche i panni del leader senza mai montarsi la testa. Il suo apporto è fondamentale, la sua propensione al sacrificio un grande esempio. E’ stato bravo anche in fase realizzativa e per il finale di stagione ha un obiettivo chiarissimo. “Mia aspetto la qualificazione aritmetica ai play off, meritiamo questa classifica e nelle prossime quattro partite dovremo fare almeno sei punti sperando che i primi tre possano arrivare già questa sera. La mia stagione è positiva: ho fatto dieci gol, frutto di duri allenamenti, ma sono sicuro che posso ancora migliorare”.