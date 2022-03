Volley, B2: Accademia a Reggio Calabria per il riscatto Dopo il ko nel derby serve una vittoria per difendere il secondo posto e i play off.

Continua il tour de force per l'Accademia. La squadra giallorossa tornerà infatti nuovamente in campo domani pomeriggio a Reggio Calabria contro il Volley Reghion per la ventunesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Si tratta della quinta gara in due settimane per le beneventane che hanno iniziato questo mini ciclo vincendo con la Battipagliese al Rampone: da lì in avanti tre sconfitte consecutive per l'Accademia che, dopo aver accarezzato addirittura la possibilità di avvicinare il primo posto di Baronissi, adesso deve guardarsi le spalle e difendere fino alla fine quel secondo posto che le consentirebbe di giocare gli spareggi promozione.

La trasferta di domani è tutt'altro che facile per le beneventane che, al di là di un momento poco brillante, devono fare i conti con un avversario molto pericoloso e insidioso. Già all'andata le calabresi sfiorarono il tie break, cedendo alla fine di un rocambolesco quarto set, ma nelle ultime settimane hanno centrato tanti risultati utili, su tutti l'exploit nel match casalingo con Pontecagnano, terzo in classifica e che solo una settimana dopo è stato poi in grado di infliggere alla capolista Baronissi l'unica sconfitta di questo torneo. All'Accademia serve assolutamente un risultato positivo per mettere fine al trend di risultati negativi e ritrovare maggiore tranquillità in vista del finale di campionato. Si gioca al Palacalafiore di Reggio Calabria con inizio fissato alle ore 18.00 e obbligo di super green pass per gli spettatori.