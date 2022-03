Soel Benevento a Sant'Antimo per il secondo impegno della fase ad orologio Le sannite puntano a bissare il successo ottenuto nel derby contro Ariano Irpino

Dopo l'importante vittoria nel derby di domenica scorsa contro Ariano Irpino, la Soel Benevento torna in campo per il secondo appuntamento della fase ad orologio nel campionato di serie B di basket femminile. Le beneventane domani alle ore 19 saranno attese dal confronto esterno contro la Partenope Sant'Antimo, reduce a sua volta dal ko in casa del Basket Salerno (63-48) nel turno precedente. Un incontro che potrebbe rivelarsi determinante ai fini del piazzamento play off, in quanto la Partenope è attualmente quinta a -2 dalle sannita che hanno dunque l'opportunità di consolidare il quarto posto.

La missione non è certo delle più semplici ma i due precedenti della stagione regolare parlano di uno scontro diretto giocato sul filo dell'equilibrio, almeno nel suo complesso. Nel primo incrocio le ragazze di coach Giulio Musco riuscirono a imporsi di 20 punti al Pala Parente 68-48, venendo però sconfitte dieci giorni fa a Sant'Antimo rimediando lo stesso passivo (72-52).

Dopo gli sforzi di un inizio 2022 senza sosta, quella appena trascorsa è stata la prima settimana 'regolare' per le sannite che hanno potuto finalmente svolgere gli allenamenti senza imminenti impegni agonistici di martedì o mercoledì. Se per le giocatrici c'è stato modo di tirare il fiato, coach Musco ha potuto implementare soluzioni tattiche anche in ottica futura, mostrando particolare attenzione alle più giovani. Nel finale di stagione toccherà infatti anche a loro assumersi responsabilità importanti nella realtà di un torneo stimolante e impegnativo. Romano, Iarrusso, De Tata e Zambottoli hanno ben figurato quando sono state chiamate in causa, entrando sempre più in sintonia con le compagne più esperte. L'ultima uscita ne è la chiara dimostrazione.