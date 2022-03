Volley, B2: Accademia ko anche a Reggio Calabria Continua la crisi delle giallorosse sconfitte per 3-1, sabato c'è il derby bis con la Volare

Altro ko per l'Accademia Volley superata al Palacalafiore di Reggio Calabria dalla Volley Reghion con il punteggio di 3-1 (25-16, 14-25, 25-22, 25-17) nella ventunesima giornata del campionato Nazionale di Serie B2.

Le giallorosse confermano per la quarta partita consecutiva il momento decisamente negativo: due soli puntI nelle ultime quattro gare disputate e ruolino decisamente in controtendenza rispetto alla squadra vista per la prima parte di stagione che aveva collezionato invece ben dodici vittorie in tredici partite. La gara in terra calabrese non era iniziata nel miglior dei modi, ma grazie ad un secondo set di grande sostanza che aveva riportato la situazione in parità il sestetto beneventano lasciava sperare in ben altro finale di gara. Decisivo ai fini del risultato il 25-22 con cui Reghion ha portato a casa di misura il terzo set: l'Accademia ha dimostrato di accusare il colpo e di non riuscire a più a riprendersi cedendo il passo all'avversario.

Le giallorosse, oltre al quarto ko consecutivo, devono registrare un ulteriore avvicinamento in classifica del Pontecagnano, vittorioso sul proprio campo ai danni di Vibo Valentia e ora ad una sola lunghezza dalle beneventane. Inizia adesso un nuovo mini campionato per l'Accademia che nelle ultime cinque partite, a partire dal derby di sabato prossimo contro la Volare, dovrà assolutamente ritrovare il rendimento e i risultati ottenuti fino a qualche mese fa per non compromettere quantomeno il secondo posto finale.

Reghion si conferma insuperabile in casa: l'ottava vittoria in nove gare di cui ben sette consecutive ottenute al Palacalafiore rappresenta un passo decisivo per la salvezza delle calabresi che ora possono prepararsi ad un finale di stagione decisamente più tranquillo.