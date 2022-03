Virtus Academy Soel Benevento sconfitta a Sant'Antimo Sannite avanti per gran parte della gara, poi il calo.

Sconfitta per la Soel Benevento nel secondo appuntamento della fase ad orologio del campionato di serie B. A Sant'Antimo sono state le padrone di casa della Partenope ad avere la meglio con il punteggio di 62-51 dopo una gara combattuta e ben giocata dalle sannite, arrivate all'intervallo lungo avanti di cinque punti (26-31) e in brave a portarsi a +10 a metà del terzo quarto. Le rotazioni limitate e la gestione dei falli hanno compromesso la rincorsa a un risultato positivo, ma restano ottime le indicazioni arrivate da un confronto che ha visto la squadra viva e in grado di comandare il gioco per lunghi tratti.

Il prossimo appuntamento della seconda fase della stagione vedrà le beneventane di scena al Pala Parente mercoledì sera alle ore 20 contro il Basket Stabia. Nella stagione regolare il bilancio con la squadra di Castellammare è stato di una vittoria (in casa, 48-35) e una sconfitta (in trasferta, 54-42). Sabato 26 è invece in programma la sfida conclusiva della fase ad orologio sul parquet della Givova Ladies Scafati.

Partenope Sant'Antimo - Soel Benevento: 62-51 (14-10 / 26-31 / 45-45)

Soel Benevento: Piedel 9, Secka 13, Ucci 6, Armenti 12, D'Avanzo 11, De Tata, Palmieri, Romano, Iarrusso. Coach: Giulio Musco