Atletica, per la Libertas Benevento buone notizie dal settore marcia A Sant’Antimo tanti podi e ottime prestazioni dei giovani marciatori sanniti.

La prima prova del Trofeo Campano di marcia è andata in scena a Sant’Antimo dove tra le protagoniste si è distinta la Libertas Benevento del presidente Gianni Caruso. Nella categoria esordienti c’è da registrare il primo posto di Lorenzo Di Pinto, seconda e terza piazza per Giulia Saccomanno e Nina Pedicini. Nella categoria ragazzi la società sannita ha piazzato al posto Chiara Seneca e Giovanni Vicerè, mentre Gilda Genito ha chiuso sul terzo gradino del podio. Settimo posto per Martina Ranieri. Nella categoria cadetti ancora due podi col secondo posto di Emanuele Napolitano secondo e terzo posto rispettivamente per Emanuele Napolitano e il terzo Gaia Varricchio. Tra i master ancora una vittoria per l’intramontabile Luigi Giannuzzi. Nella tappa di Sant’Antimo hanno marciato anche gli esordienti dai 5 ai 9 anni che hanno percorso un circuito addestrativo in cui ha ben figurato Lena Bispo. Dopo questo week end ricco di soddisfazioni, gli atleti della Libertas Benevento saranno impegnati nel prossimo fine settimana tra Avellino e Napoli con le prime gare all’aperto