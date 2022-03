Basket, C Gold: la Miwa Benevento passeggia contro Cercola Gli uomini di Parrillo, nonostante le assenze di Ordine e Manisi, sfondano quota cento.

La Miwa Energia fa fronte all'emergenza Covid e torna a vincere. Senza i positivi Manisi e Ordine, i sanniti battono agevolmente 105-43 il fanalino di coda Cercola Basket. La squadra di coach Parrillo riscatta quindi il ko di Sala Consilina e sale a quota 32 punti in classifica.

La direzione del match si intuisce fin dalla palla a due. I cinghiali piazzano un mortifero parziale di 17-0, con i canestri di Smorra, Alunderis, Naddeo e Rianna; il primo canestro ospite è di Ammendola. Non cambia il trend della partita, a fine primo quarto è 26-3. Con il canestro di Papa ad aprire la seconda frazione la Miwa continua a macinare punti. La tripla di Rusciano vuol dire +18, il secondo canestro dal campo di Cercola lo firma Verde in sottomano. Laudanna comincia a bombardare da tre. A fine primo tempo la partita è già in archivio sul 59-19. Il terzo quarto comincia con il canestro di Alunderis, coach Parrillo dà minuti ai giovanissimi Massaro e Damiano. Da tre comincia a segnare anche Smorra e la Miwa che mantiene il +40. La partita si avvia verso la fine senza grossi sussulti, a referto si iscrivono anche Massaro e Damiano, Papa mette due triple consecutive. Il finale è 105-43.

Top scorer Alunderis con 28 punti, 17 per Laudanna, 14 per Papa, 12 per Rianna, ci sono anche gli 11 di Smorra. Prossimo impegno domenica alle 18.30 in casa della Pallacanestro Salerno.